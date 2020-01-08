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Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail polisi, 2'si işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da olmak üzere 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA08.01.2020  00:27 - Güncelleme: 08.01.2020  00:27

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında yatsı namazını kılan 2 Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail polisi ayrıca Rahmet Kapısı ve Hitta Kapısı çevresinde namaz kılanları coplarla darbederek buradaki cemaatin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelledi.

Bu arada onlarca Yahudi yerleşimci de Rahmet Kapısı Mescidi çevresinde namaz kılan Filistinlilerin etrafında dolaşarak provokasyon girişiminde bulundu. Filistinliler ise Yahudi yerleşimcilere marşlarla karşılık verdi.

Öte yandan İsrail polisi, Kudüs'ün güneyindeki Silvan beldesinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltılara ilişkin İsrail tarafından açıklama yapılmadı.

İsrail polisi gün içinde de Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında 5 Filistinli genci gözaltına almıştı. Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde aynı bölgede bazı Filistinlileri darbettiğini aktarmıştı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Rahmet Kapısı

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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