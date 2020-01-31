İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: 10 yaralı

AA 31.01.2020 11:05 - Güncelleme: 31.01.2020 11:05

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda Filistinli sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

İsrail polisi, namazdan sonra Mescid-i Aksa'daki cemaati iterek zorla dışarı çıkarmaya çalışırken Filistinliler buna tepki gösterdi.

Bunun üzerine İsrail polisi plastik mermilerle cemaatin üzerine ateş açtı.

- 10 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Mescid-i Aksa'daki sağlık kaynakları, İsrail polisinin saldırısında 10 Filistinlinin yaralandığını, 3 Filistinlinin ise Harem-i Şerif'ten çıkarken gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan bir grup ulusal sloganlar attı. Polis de asayişin sağlanması için söz konusu grubu dağıttı." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, son iki haftada cuma günleri yine sabah namazlarında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.