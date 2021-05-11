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Dünya

İsrail polisi şiddete doymuyor! Mescid-i Aksa'da sivillere saldırı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu.

AA11 Mayıs 2021 Salı 23:25 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:25
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Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti.

Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Şam Kapısı'nda da müdahale

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis sus sıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içerisinde ve çevresinde gerilim devam ediyor.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediği belirtildi.

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