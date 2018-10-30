İsrail polisinden Dürzi Arapların yerel seçim protestosuna müdahale

İsrail basınında yer alan haberlere göre, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzi Arapların yaşadığı en büyük köy olan Mecdel Şems sakinleri, bugün İsrail'de yapılan yerel seçimleri boykot ederek protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler bölgede bulunan bir oy kullanma merkezine giden yolu trafiğe kapatırken, İsrail polisi protestoculardan dağılmasını istedi.

Gösterilerine devam eden Dürzi Araplara sert şekilde müdahale eden İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polisin sert müdahalesinin ardından dağılan göstericiler, köyün ara sokaklarında protestolarına devam etti.

Mecdel Şems'teki gösterilerin devam ettiği bildirilirken, İsrail polisinden olaylara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'de bugün yerel seçimlerin ilk turu düzenleniyor. İsrail'in 1967'deki "Altı Gün Savaşı"nda işgal ettiği Golan Tepeleri'nde yaşayan yerel halk, seçimlere katılmayı reddediyor.

Golan Tepeleri ve işgal sorunu

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan Mecdel Şems, Mas'ada, Bukata, Ayn Kanya ve El-Gacar köylerinde sayıları yaklaşık 25 bine ulaşan Suriyeli Dürzi Arap yaşıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ve 1981'de ilhak ettiği Golan Tepeleri'nin eteklerindeki köylerde yaşayan Dürzi Araplar, ana vatanları olan Suriye'ye bağlanıp karşı yakada kalan akrabalarıyla birleşmek istiyor.

İsrail, Filistinliler tarafından "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan "Altı Gün Savaşı"nda Golan Tepeleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadası ile o dönemde Mısır'ın kontrolünde bulunan Tiran ve Sanafir adalarını işgal etmişti.