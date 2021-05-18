İsrail polisleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

AA 18 Mayıs 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 17:10

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla bugün Doğu Kudüs'te greve gidilmesinin bir parçası olarak Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gösteri düzenlendi.



Filistinliler gösteride İsrail'in saldırılarını ve ihlallerini protesto ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin posterlerini taşıdı.



İsrail polisleri, göstericilere ses bombaları ile müdahale etti, TOMA'dan tazyikli pis su sıktı.



- ŞAM KAPISI'NDA KADINLARA SALDIRI

Öte yandan İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli kadınları da darbetti.



Aralarında bir gazetecinin de bulunduğu Filistinli kadınlar, polis şiddetine maruz kaldı.



İsrail polisi, kısa süre önce Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere de plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki saldırısında 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah mahallesindeki gerginlik devam ediyor.



- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.