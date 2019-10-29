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İsrail polisleri Mescid-i Aksa'nın korumasını gözaltına aldı

İsrail polisleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın bir korumasını 'zorla' gözaltına aldı.

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Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in korumalarından İhab Ebu Gazale'yi zor kullanarak gözaltına aldığını belirtti.

Dibs, Ebu Gazale'nin İsrail polislerinin Mescid-i Aksa'nın doğu yakasındaki Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskınlarını görüntülemesi üzerine gözaltına alındığına dikkati çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda İsrail polisinin Mescid-i Aksa koruması Ebu Gazale'yi darbetmeye kalkıştığı ve yaka paça gözaltına almaya çalıştığı görülüyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden daha önce yapılan birçok açıklamada, İsrail polislerinin Mescid-i Aksa görevlisi ve korumasına yönelik ihlallerde bulunduğu vurgulanmış, Rahmet Kapısı’nı açan her görevlinin veya korumanın, önce İsrail polisince gözaltına alındığı, daha sonra farklı sürelerle Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- RAHMET KAPISI

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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