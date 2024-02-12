İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 129. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN, GAZZE'NİN MISIR SINIRINDAKİ REFAH'A SALDIRILARINDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:43 İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'a saldırılarında 100'den fazla kişi öldü

02:40 İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Aslanlı Kapı (Bab el-Esbat) yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci ateş ederek yaraladığı bildirildi.

00:10 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçarak güneydeki Refah kentine sığınan 1,3 milyon kişinin gidecek güvenli bir yeri olmadığını ve korunmaları gerektiğini söyledi.

00:04 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

00:03 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye yönelik kararlarını ihlal ediyor gibi göründüğünü bildirdi.

- İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

- REFAH KENTİ



Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.