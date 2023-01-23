İsrail, ''ruhsatsız'' olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkıyor

Netanyahu, Twitter hesabından, İsrail güçlerince tahliye edilen Filistinlilere ait yapılara ilişkin açıklamada bulundu.

Filistinlileri "yasa dışı yerleşim yeri kurmakla" itham eden Netanyahu, "Güvenlik güçleri, ay başından bu yana Filistinlilere ait 38 kanunsuz yapıyı boşalttı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun açıklaması, kabinedeki bazı aşırıcı bakanların bir Yahudi yerleşim yerinin boşaltılmasına gösterdikleri tepki üzerine geldi.

Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi üyesi bakanlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşimcilerin kurduğu "Or Hayim" gecekondu yerleşim yerinin İsrail güçlerince tahliye edilmesine tepki olarak pazar günkü Bakanlar Kurulu toplantısına katılmamıştı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de kabine toplantısında, Yahudi yerleşim yerinin yıkılmasına tepkisini, "Araplara ait daha fazla evin yıkılması" çağrısıyla göstermişti.

- "RUHSATSIZ" OLDUĞU GEREKÇESİYLE FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKILMASI



İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Filistinlilerin evlerinin yıkılması, genellikle İsrail makamlarının kontrolünde olan işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde gerçekleşiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.