İsrail şafak vakti Gazze'deki Nusayrat kampına saldırdı! Çok sayıda kişi şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 256 gündür aralıksız devam ediyor.
05:10 İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırdığı, çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi
04:34 İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı köylerde elektrik kesildi
02:50 Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 10 saldırı düzenledi
02:41 ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Gazze'deki gelişmeleri görüştü
00:16 İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle Batı Kudüs'te düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti
00:04 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı