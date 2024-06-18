İsrail şafak vakti Gazze'deki Nusayrat kampına saldırdı! Çok sayıda kişi şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 256 gündür aralıksız devam ediyor.



İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ NUSAYRAT KAMPINA SALDIRISINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:10 İsrail'in Gazze'deki Nusayrat kampına saldırdığı, çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi

04:34 İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı köylerde elektrik kesildi

02:50 Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 10 saldırı düzenledi

02:41 ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Gazze'deki gelişmeleri görüştü

00:16 İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle Batı Kudüs'te düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti

00:04 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı