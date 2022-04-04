İsrail Sağlık Bakanı Horowitz: Rusya'nın Buça'da işlediği savaş suçlarına göz yummayacağız

Horowitz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Polonya sınırı yakınlarında Ukrayna'da kurduğu sahra hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.

İsrailli Bakan, paylaşımında "Buça'daki katliamın görüntülerini izlemek çok zor. Ancak buna, Rusya'nın işlediği savaş suçlarına, insanlığa karşı, insan haklarına karşı, demokrasiye karşı işlenen suçlara göz yumamayız." ifadelerini kullandı.

Horowitz'in bu ziyareti, savaşın başlamasından bugüne İsrail'den bakan düzeyinde Ukrayna'ya gerçekleştirilen ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

İsrail basını, Horowitz'in Ukrayna ziyaretinin son iki hafta içinde Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile koordine edildiğini yazdı.

İsrail Sağlık Bakanı Horowitz'in Ukraynalı mevkidaşıyla da bir araya geleceği aktarıldı.

- BUÇA'DAKİ MANZARA İSRAİL'İN SÖYLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların başından itibaren Moskova'ya yönelik ağır ifadelerden kaçınan İsrail'de, Buça'da yaşanan olayların ardından üst düzey isimlerden sert tepkiler geliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kiev yakınlarındaki Buça'dan Rus ordusunun çekilmesinden sonra gelen korkunç görüntüler karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Sivil nüfusa kasıtlı biçimde zarar vermek savaş suçudur ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.