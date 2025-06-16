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Dünya

İsrail, saldırılar nedeniyle rafineri tesislerini kapattı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
İsrail, saldırılar nedeniyle rafineri tesislerini kapattı
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Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın iki gün önceki saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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