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Dünya

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze sularının altında kalabilir

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceği uyarısında bulundu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 14:39 - Güncelleme:
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze sularının altında kalabilir
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Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Zeytun Mahallesi ve En-Nefak bölgesinde kent sakinlerinin yarısına hizmet veren ana kanalizasyon hatlarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail bombardımanları nedeniyle kentin büyük bir kesiminin kanalizasyon suları altında kalmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Bu durumun bölgede büyük sorunlara yol açacağı, çevre felaketine neden olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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