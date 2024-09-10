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Dünya

İsrail saldırılarında bir Hizbullah mensubu daha öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA10 Eylül 2024 Salı 15:56 - Güncelleme:
İsrail saldırılarında bir Hizbullah mensubu daha öldü
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Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Muhammed Kasım eş-Şair adlı mensubunun İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında öldüğünü belirtti.

İsrail ordusu da Karun bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin komutanı Muhammed Kasım eş-Şair'i öldürdüklerini duyurdu.

Açıklamada, Şair'in öldürülmesinin "Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik operasyonlar yürütme kabiliyetine ek bir darbe" olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 435'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail'in bu sabah Batı Bekaa bölgesinde bir yola düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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