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Dünya

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Suriyelilerin cenazeleri defnedildi

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa verildi.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Suriyelilerin cenazeleri defnedildi
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Dera'nın batısında Neva köyünde dün akşam saatlerinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 9 sivilin cenazesi için tören düzenlendi.

Cenaze namazına katılan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'i protesto etti.

Törene katılanlar, "Ölüm zillet değildir" ve "Dera toprakları satılmayacak" sloganları eşliğinde uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

Neva köyünden Ahmet Batin, AA muhabirine, İsrail saldırısında dün 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde daha önce ilerlemediği kadar ilerleyen bir İsrail gördük, Neva köyüne kadar geldiler. Gençler topraklarını ve evlerini korumak amacıyla dışarıya koştu ancak silahsız olmalarına rağmen İsrail'in saldırılarına maruz kaldılar." dedi.

Batin, "Şehitlerimizin tırnakları, İsrail'in en önemli kişilerinden daha değerlidir. Dera'ya giremeyecekler." ifadelerini kullandı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresine 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra, Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ile başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları düzenlemiş ve Dera'nın batısına havan ve topçu atışları gerçekleştirmişti.

- İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

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