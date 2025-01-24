İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6842
  • EURO
    37,5236
  • ALTIN
    3180.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Gazzeli çocuğun vasiyeti bulundu
Dünya

İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Gazzeli çocuğun vasiyeti bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Filistinli çocuk Azmi Ebu eş-Şar'ın cep telefonuna vasiyetini yazdığı ortaya çıktı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 21:30 - Güncelleme:
İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Gazzeli çocuğun vasiyeti bulundu
ABONE OL

Ailesinin yakın zamanda telefonunda bulduğu vasiyetinin, 10 yaşındaki bir çocuğun aklına durduk yere gelebilecek cümleler olmadığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım sırasında yaşadığı ve tanık olduğu acı dolu sahnelerin ve ölüm korkusunun etkisiyle yazıldığı göze çarpıyor.

Gazze Şeridi'nde çocukların ve kadınların öldürüldüğü, evlerin içinde yaşayan insanların başlarına yıkıldığı dehşet sahnelerine tanık olan Filistinli çocuk Azmi, kendi ifadesiyle "uzun yaşamayacağını hissederek", 19 Mart 2024'te cep telefonuna vasiyetini yazdı.

Azmi'nin sosyal medyada yayımlanan vasiyetine, "Allah'ın Selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Annem, babam, kardeşlerim Naime, Şehd, Meryem, Mahmud; eğer uyursam ve ölürsem beni bağışlayın." sözleriyle başladı.

"SİZİ KIZDIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Filistinli çocuk, ailesine hitaben yazdığı vasiyetinde şunları kaydetti:

"Annem ve babam, eğer bir gün sizi kızdırdıysam çok özür dilerim. Ben, Azzuz (takma adı), uzun yaşamayacağımı hissediyorum. Anne, lütfen Mahmud'a iyi bak. Naime, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şehd, Meryem, Mahmud sizden de özür diliyorum. Allah şahidimdir ki hepinizi çok seviyorum, anneannemi, dedemi, amcalarımı, halalarımı ve bütün insanları (seviyorum), umarım beni affederler."

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisinin yayınladığı son istatistiklere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımda 17 bin 861 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki çocuklar, İsrail'in bombardımanlarında hayatlarını kaybetmeleri veya cesetlerinin parçalara ayrılması durumunda sağlık görevlilerinin onları teşhis edebilmesi için isimlerini kollarına ve vücutlarına yazıyorlar.

  • Azmi Ebu eş-Şarın
  • Filistinli çocuk
  • Gazze soykırımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.