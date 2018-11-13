İşgalci İsrail'in saldırılarında şehit olan 4 Filistinliye cenaze töreni

Şehit Muhammed et-Tetri (27), Hasan Avde (22), Muhammed en-Nehhal (23) ve Musa Abdulal (22), binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından Gazze'de toprağa verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son açıklamasında, İsrail'in dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit düşen Filistinli sayısının 6'ya yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.