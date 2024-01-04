İsrail saldırılarını sürdürüyor! Gazze'de can kaybı 22 bin 438'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 90 gündür devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 22 BİN 438'E YÜKSELDİ



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 90 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 318'ini de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 318'ini de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini kaydetti. Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanları sayısının 326'ya çıktığını aktaran Kudra, 126 ambulansın da kullanılmaz hale getirildiğini belirtti. Kudra, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin, "İşgalci İsrail, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanını işkence ve zor şartlar altında alıkoymaya devam ettiğini belirten Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'nin tehlike altında olduğunu ifade etti. Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi'ni hedef aldığını hatırlattı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a, İsrail ile Hizbullah arasında savaşın önlenmesi konusundaki diplomatik süreç için "kısa bir zaman aralığı" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi

İsrailli bir askerin orduya ait üsteki konteynerden ekipman ile öldürülen bir askerin bilgisayarını çaldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını ve kıtlığa doğru hızla ilerlendiğini belirtti.

İsrailli teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar, yabancı fonların yerel pazara yeniden yatırım yapma konusundaki isteksizliği nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde yüzde 46 azaldı.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 51 Filistinli kadını Damon Hapishanesi'nde tutuyor

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Filistinli bir baba, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece gündüz 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında zarar görmemesi için oğluna sarılarak uyuduğunu belirtti

İsrail gazetesi Haaretz: Aruri'nin suikast haberi esir aileleri için kalbe saplanan bıçak gibiydi

İsrail'de aşırı sağcı vekil, Gazze'de yıkılan Filistin köylerine Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "savaşın üçüncü aşamasına" geçtiği bildirildi

İsrail ordusunun, "güvenli" olduğu iddiasıyla Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde son üç günde düzenlediği saldırılarda 31 kişiyi öldürdüğü bildirildi

İsrail güçlerinin 30 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 630'a yükseldi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki bombardımandan kaçan Filistinli aile, sığındığı güney kenti Refah'ta kalacak yer bulamadığı için yıkılan bir evin enkazı üzerine kurduğu naylon çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

ABD'de yüzlerce kişinin California Eyalet Meclisi önünde "Gazze'de ateşkes" ve "İsrail'e yardımların durdurulması" çağrısıyla gerçekleştirdiği protesto nedeniyle parlamentoda oturuma bir gün ara verilmek zorunda kalındı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor.

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İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran'da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı

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