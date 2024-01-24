İsrail saldırılarının 110. gününde Gazze'de onlarca kişiyi öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 110. gününde sürüyor.

İSRAİL SALDIRILARININ 110. GÜNÜNDE GAZZE'DE ONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin son 24 saatte Han Yunus'un batı bölgelerini bombalaması sonucu en az 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in, Filistin Kızılayının, Han Yunus'taki merkezinin kuzey kapısını hedef alması sonucu da yerinden edilmiş 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, çevresinde aralıksız devam eden bombalamalar nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde bulunanların güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Bu kişilerin korunması ve isterlerse gitmelerine izin verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yaralıların buraya ulaşmasının imkansız olduğu kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Avusturyalı hukukçu ve televizyon yorumcusu Dr. Astrid Wagner, ülke basınının ve iktidarın koşulsuz bir şekilde İsrail'i desteklediği Avusturya'da Gazze'de yaşanan insani drama kayıtsız kalmadığı için sosyal medyada lince maruz kaldığını, bazı arkadaş ve tanıdıklarının kendisiyle ilişkilerini sonlandırdığını söyledi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İsrail'in Gazze'de her gün 246 Filistinliyi öldürdüğünü ve Gazze nüfusunun yüzde 85'e yakınının zorla yerinden edildiğini belirterek, "İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanıdır." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesinin ardından "bağımsız Filistin devletinin kurulmasına" karşı çıkmasına tepki gösterdi.

06:57 İsrailli bakan ve milletvekillerinin katılımıyla Kudüs'te işgal altındaki "Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimini teşvik" amacıyla konferans düzenleneceği bildirildi.

06:14 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunması gerektiğini belirterek, "Onlarca yıl devletini kurma şansından mahrum bırakılan Filistinliler, sonunda bu sorunun çözülmesini hak ediyor." dedi.

05:10 Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparken, bölgede insani krizin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekti.

04:02 İsrail güçleri, Batı Şeria'da Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinliler arasında yer alan bir çocuğu tekrar gözaltına aldı.

03:58 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İsrail'in savaş suçları ve soykırımı, Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları örgütleri tarafından geniş çapta belgelenmiştir ve Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır." dedi.

03:08 Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sakinlerinin yerinden edilerek zorla Refah'a göç ettirilmesini engellemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

02:52 ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi.

01:56 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

00:53 Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

00:29 İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Gazze'yi yeniden ayağa kaldıracak büyük bir plana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Daha da önemlisi, iki devletli çözümü hayata geçirecek siyasi bir ufuk olmalı." diye konuştu.

00:29 Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için uluslararası toplumun tamamının seferber olması gerektiğini belirtti.

00:07 İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, "(İsrail ile Filistin arasında) Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor. İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu verecek çözüm budur." dedi.

00:02 İsrail'de askeri sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Yagil Levy, İsrail ordusuna bağlı askerlerin 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi'ndeki davranışlarıyla "kanunsuz gangsterlere dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

00:02 Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, Gazze'de her 100 Filistinliden birinin öldürüldüğüne dikkati çekti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.