İsrail saldırısı altındaki Gazze'de kritik zirve! ''Pekin Diyaloğu'' çağrısı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 344. gününde sürüyor.

İSRAİL SALDIRISI ALTINDAKİ GAZZE'DE FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDA "ÜÇLÜ TOPLANTI" YAPILDI

Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesinin ertesi günüyle ilgili kararın, Filistin halkı ve onun ulusal güçleri tarafından verileceğini ve bu hakkın sadece Filistinlilere ait olacağını" duyurdu.

Hamas'ın Telegram platformundaki hesabından yayımlanan açıklamaya göre, FKÖ'nün fraksiyonları olan "Arap Kurtuluş Cephesi" ve "Filistin Kurtuluş Cephesi" ile "Gazze Şeridi'nde önemli bir üçlü toplantı" yapıldı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, "toplantının siyonist işgalin Filistin halkına, davasına ve Filistin kimliğine karşı yürüttüğü soykırım savaşının gölgesinde" gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgür ve bağımsız iradesiyle seçim yapma hakkının tartışmasız bir hak olduğu ve savaşın ertesi günü ne olacağına Filistin halkının ve onun ulusal güçlerinin karar vereceği ve bu hakkın tamamen Filistin'e ait olacağı vurgulandı." denildi.

FKÖ'nün yeniden itibarının sağlanması ve Filistinlileri bir araya toplaması amacıyla kurumlarının etkinleştirilmesi için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, FKÖ'nün, Filistin halkına liderlik etme ve onların özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma umutlarını ve isteklerini gerçekleştirmedeki doğal rolüne geri dönmesi istendi.

Ortak açıklamada ayrıca "Pekin'deki ulusal uzlaşma anlaşmasının ve önceki anlaşmaların uygulanması için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Filistin halkının talepleri gerçekleşerek İsrail Gazze'den tamamen çekilinceye, abluka kırılarak, yeniden inşa süreci ve ciddi esir takası anlaşması sağlanana kadar İsrail'le anlaşma yok." ifadesine yer verildi.

"Filistin halkının her şekilde işgale direnme hakkı tartışılamaz ve taviz verilemez meşru bir haktır." denilen açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşıyla mücadelede Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki bölgeler başta olmak üzere Filistin halkının bulundukları her yerde tüm güçlerini harekete geçirmesi ve seferber etmesi" istendi.

- "PEKİN DİYALOĞU" İMZALANMIŞTI



Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de öldürülen çocukların bedenlerini görmenin, bir okulun bombalanmasının "korkunç bir şey" olduğunu söyledi.

02:02 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyine 9 saldırı düzenlediğini, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

01:06 Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesinin ertesi günüyle ilgili kararın, Filistin halkı ve onun ulusal güçleri tarafından verileceğini ve bu hakkın sadece Filistinlilere ait olacağını" duyurdu.

01:00 Filistin yönetimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantının akabinde kabul edilen bildiride, "Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmasını" memnuniyetle karşıladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.