İsrail salıverilmeleri planlanan Filistinlilerin isimlerini paylaştı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten,1'i Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtildi.

Buna göre, salıverilmesi beklenen Kudüslülerin isimleri şöyle:

"Sultan Samir Mahmud Serhan, Kassam İyad Ahmed Avar, Muhammed Ahmed Mahmud Avar, Nasır İyad Emced Avar, Halil Ahmed Halil Avar, Emin Muhammed Emin Abbasi, Mustafa Muhammed İbrahim Abbasi, Ahmed Kadri Mahmud Şeyha, Semir Samir Semir Behtan, Muhammed Abbude Hasan Gayt, Musa Himidan Fadıl Muhtasab, Ayham Adan Suphi Şair, Reyan Adan Hasan Atik, Malik Murad Halid Buca, Muhamed İbrahim Muhammed Abduccebbar, Neşet Basim Talib Bevabşe, Yusuf Fevvaz Fayiz Burkan, Nureddin Ziyad Raşid Kuvasmi, Gennam Musa Gennam ebu Gennam, Hasan Yasir Hasan Yasir, Abdurrahman Amir Fahri ez-Zağel."

Batı Şeria'dan serbest bırakılması beklenenlerin ise Ramallah'tan Mahmud Namr İd Ata, Omar İmad Hasan Atşan, İbade Husam Ahmed Halil; El-Halil'den ise Halil Muhammed Bedir Zimara, Hasan Velid Cemal Subarna, Zeyd Naim Şehde Ar; Beyt Lahim'den Ammar Mahmud Yusuf Tevabte ve Yazn Amir Ali Sabah, Eriha'dan ise Musa Muhanned Musa el-Veridat ile Mavid Omar Abdullah el-Hac; Nablus'tan Usame Nayif Usame Marmaş, Tülkerem'den İbrahin Muayyed İbrahim Zafir, Omar Şakir Suheyl Muhacne, Adnan Hazım Adnan İd; Kalkilya'dan Ahmed Atiya Ahmed el-İdeyni. Cenin'den Macd Raid Mesud Firayhat ile Vehid İsmail Cemil Subayh, Gazze'nin Refah kentinden ise Ala Fethi Abdulhadi Ebu Senima olduğu kaydedildi.