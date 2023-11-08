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Dünya

İsrail sansür getiren yasayı onayladı

İsrail Meclisi, “terör yanlısı” olarak tanımladığı çevrimiçi içeriklerin izlenmesini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
İsrail sansür getiren yasayı onayladı
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İsrail basınının aktardığına göre, ülkede "terör yanlısı" olarak değerlendirilen içeriklerin "sistematik tüketimini" yasaklayan tasarı İsrail Meclisi'nden geçti.

Söz konusu yasa, içeriğin tüketilme şeklinin, bireyin kendisini İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği örgütlerle (Hamas) özdeşleştirdiğini göstermesi durumunda bu türden içerikleri kullanmasını yasaklıyor.

Yasaya göre suçlu bulunan kişilerin bir yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Yasanın, "terör örgütüyle bağlantısı olmayan bir kişinin terör içerikleri izleyerek radikalleşip eyleme geçmesi" ve "yalnız kurt" olarak adlandırılan bireysel saldırıları önlemek için tasarlandığı ileri sürüldü.

Yasanın, bu tür içerikleri, "rastgele, iyi niyetle veya kamuoyuna bilgi sağlamak, terör saldırılarını önlemek veya araştırma amacıyla" izleyen kişileri kapsamadığı aktarıldı.

İki yıl süreyle geçerli "geçici bir tedbir olarak" kabul edilen yasa, bu sürenin sonunda Meclis tarafından tekrar uzatılabilecek.

Yasanın, Gazze'de etkin Filistin direniş hareketi Hamas'ın yayınladığı veya Hamas'la ilişkili videoları internet üzerinden takip eden Filistinlileri hedef alacağı tahmin ediliyor.

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