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Dünya

İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesi'ni vurdu

İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin bahçesinin ardından Endonezya Hastanesi'ni vurdu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 18:40 - Güncelleme:
İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesi'ni vurdu
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AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşandı.

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

REFAH SINIR KAPISI'NA YARALI TAŞIYAN AMBULANSLAR VURULDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." dedi.

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, çok sayıda yaralının Mısır'da tedavi olmak üzere güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru ambulanslarla yola çıkacağını duyurmuştu.

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