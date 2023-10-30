İsrail askeri araçları Gazze'den geri çekilmeye başladı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 14 FİLİSTİNLİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Zevayide bölgesinde Filistinli bir ailenin evine düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında, iki apartmanın yıkılığı ve enkaz altından çok sayıda ölü veya yaralı çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda da 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin yakın çevresini vurduğunu ve hastanenin zarar gördüğünü duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerine düzenlediği baskınlarla, hastane ve hastaları tehdit ettiğini bildirdi.

İsrail'de 2016 yılında hükümete, Hamas'ın bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bir belge sunulduğu ancak o dönemde bunun ciddiye almadığı iddia edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine yönelik saldırıları "soykırım" olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı zırhlı araçlar, buldozerler, insansız hava uçakları (İHA) ile düzenlediği askeri operasyonun ardından "savaş alanına" döndü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetiminin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırıları kınamaması nedeniyle Filistin vergi fonlarını dondurmaya hazırlanıyor.

Mısır'ın köklü üniversitelerinden El-Ezher Kurumu, Gazze'de masum sivillerin "vahşice" katledildiğini belirterek, Arap ve İslam ülkelerini Filistin'e yardım eli uzatmaya ve tüm imkanlarıyla desteklemeye çağırdı.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan bir grubu pusuya düşürdüklerini bildirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "esir takası yapmamakla" kendilerini öldürdüğünü belirterek, öfkelerini dile getirdi

İsrail ordusu: Lübnan topraklarından İsrail'e çok sayıda havan mermisi atıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Hamas mensubunu öldürdüğünü açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren İsrail'e ait iki askeri aracın hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, iki devletli çözümle sonuçlanacak bir sürece dönmeden Filistin yönetiminin Gazze konusunda İsrail'le işbirliği yapmayacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak, İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail ordusuna ait araçların kentten geri çekildiğini duyurdu. Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir ambulansı hedef aldığını ve aracın kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi. Gazze sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüye göre, İsrail'e ait 2 tankın sınır tarafında yer alan Selahaddin Caddesi'ne girdiği ve yolu kapattığı görülüyor. Görüntüde, bir aracın caddede hareket ederken İsrail tanklarını fark edince geri dönmeye çalıştığı anlar kameraya yansıyor. O anlarda İsrail tankı araca doğru ateş açıyor. Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tankının hedef aldığı aracın sivillere ait olduğunu aktardı.

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin daha öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi. The Times of Israel'in İsrail ordu kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail'in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu bir asker öldü, 2 asker ise ağır şekilde yaralandı.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi. Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye, Cebalya, Beyt Hanun bölgeleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Savaş uçaklarının yoğun bombardımanının yanı sıra Beyt Lahye ve Cebalya'nın doğu kesimleri topçu atışlarına maruz kaldı. Gazze'nin kuzeybatısındaki Cela ve Nas mahallelerine birçok hava saldırısı düzenlenirken, kentin orta kesimlerindeki Megazi ve Han Yunus'un doğusu top mermilerinin hedefi oldu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

06:33 İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor

05:16 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

03:04 Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

02:56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

02:40 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını ve Gazze'de yaşananların tam bir savaş suçu olduğunu belirtti.

01:15 İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı.

00:38 Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin verilmesi ve askeri harekatta itidalli davranılması çağrısında bulundu.

00:25 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

00:07 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve bölgeye insani yardım akışının artırılmasına dikkati çekti.

00:05 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.