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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürürken Filistinli gruplar da bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırılarını sürdürdü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerindeki tarım arazilerini bombaladığını aktardı.

Filistinli gruplar da İsrail saldırılarına Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden roket atışlarıyla karşılık verdi.

Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Sderot gibi kentlerde saldırı uyarı sirenleri çaldı.

Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı ve insanların sığınaklara koştuğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana devam ettiği saldırılarda 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

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