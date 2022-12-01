İsrail Savunma Bakanı Gantz: Mısır, İsrail'in stratejik ortağıdır

Gantz, Binyamin Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinin ortağı olması beklenen Noam Partisi'nin, İsrail'in, 1967 savaşında öldürülen Mısırlı askerler için anıt dikme planına karşı çıkmasının ardından Twitter hesabından İbranice, Arapça ve İngilizce paylaşımda bulundu.

Noam Partisi'nin açıklamasını "tehlikeli" olarak nitelendiren Gantz, Netanyahu'yu bu açıklamayı kınamaya çağırdı.

"Mısır, İsrail'in stratejik ortağıdır ve komşu ülkeler arasında bizimle barış anlaşması imzalayan ilk ülkedir." ifadesini kullanan Gantz, Mısır'ın, koalisyon ortağı olması beklenen bir parti tarafından düşman ülke olarak lanse edilmesinin stratejik bir hata olduğu değerlendirmesini yaptı.

Mısır'la kurulan ortaklığı geçen yıllar boyunca pek çok alanı içine alacak şekilde genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Gantz, bu ülkeyle olan ilişkilerinin, bölgenin istikrarı ve özellikle Gazze savaşları ve Sina'da terörle mücadele zamanlarında İsrail'in güvenliği açısından büyük önem kazandığını vurguladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, aşırı sağcı Noam Partisi, 1967 savaşında öldürülen Mısır askerleri için anıt dikilmesi fikrine karşı çıkmıştı.

- 1967 savaşında öldürülen Mısırlı askerler

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi yazarı Yossi Melman, 8 Temmuz'da, İsrailli askeri yetkili Zeen Bloch'un (90) ifadelerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda Kudüs'ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezara gömdüğünü belirtmişti.

Melman, haberinde, İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür uyguladığını ve 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını kaydetmişti.

İsrail kasım ayında, 1967'de öldürülen Mısırlı askerler için bir anıt dikmeyi planladığını açıklamıştı.