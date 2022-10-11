İsrail Savunma Bakanı: Mişel Avn'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladık

Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah saatlerinde İsrail Genelkurmay Başkanı ve Kuzey Komutanlığı Komutanıyla bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın anlaşmayı kabul ettikleri yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Gantz, İsrail'in "Lübnan'ı istikrarlı ve refah içinde bir komşu olmasını istediğini" ve anlaşmanın iki taraf için iyi olduğunu savundu.



Gantz, güvenlik otoritesinin deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakereleri yakından izlediğini ve anlaşmanın İsrail'in güvenliğini sağlaması konusunda kararlı olduklarını belirterek, güvenlikten taviz vermediklerini vurguladı.

Anlaşmanın Hizbullah'ın "tehditlerinden dolayı değil tehditlerine rağmen" aşama kaydettiğini ifade eden Gantz, her türlü senaryo halinde ülkesinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı, anlaşmanın İsrail'in ekonomik haklarını temin etmesini sağlayacaklarını aktararak "anlaşmayı yasalara uygun şekilde şeffaf ve açık biçimde kamuoyuna sunacaklarını" duyurdu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Başbakan Lapid'in yarın daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı, bunu anlaşmayı onaylamak için hükümetin yapacağı özel oturumun izleyeceği paylaşılmıştı. Hükümetin anlaşmayı onaylamak için toplanacağı tarihe ilişkin ise kesin bilgi verilmemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

- ANLAŞMAYI KİMİN ONAYLAYACAĞI TARTIŞMASI

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleşecek seçimler nedeniyle anlaşmayı kimin onaylayacağı yönünde tartışmalar yükselmişti.

İsrail Başbakanı Lapid, hükümetin iç yasalarına göre, anlaşmayı daraltılmış kabine veya kabinenin onaylama yetkisi olup olmadığı yönünde İsrail Başsavcılığı'ndan hukuki görüş talep etmişti.

Ana muhalefet partisi Likud ile kabinede yer alan İçişleri Bakanı Ayalet Shaked ise anlaşmanın Meclis'e getirilerek onaylanması gerektiğini açıklamıştı.

İsrailli sağ görüşlü sivil toplum kuruluşu Lavi de Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasının Meclis'e sunulması talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme de hükümetten, Lavi'nin dilekçesine, İsrail'deki parlamento seçimlerinden 4 gün önceye denk gelen, 27 Ekim'e kadar yanıt vermesini talep etmişti

Likud Partisi Lideri Binyamin Netanyahu ise seçimleri kazanması halinde anlaşmayı iptal edeceğini açıklamıştı.

- İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

- LÜBNAN DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ, İSRAİL REDDETTİ

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Lapid'in, "Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği" belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin "ağır olacağı" tehdidinde bulunmuştu.



Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafa sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.