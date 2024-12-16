İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9674
  • EURO
    36,7439
  • ALTIN
    2993.78
  • BIST100
    10094.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Savunma Bakanı, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına ''yakın bir noktada olunduğunu'' savundu
Dünya

İsrail Savunma Bakanı, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına ''yakın bir noktada olunduğunu'' savundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası yapılması için 'Kasım 2023'teki mutabakattan bu yana en yakın noktada olunduğunu' ileri sürdü.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına ''yakın bir noktada olunduğunu'' savundu
ABONE OL

Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullandı.

Katz, İsrail'deki koalisyon hükümetinin büyük bir kısmının esir takası mutabakatına destek vereceğini düşündüğünü kaydetti.

İsrail basını da İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yürütülen müzakerelerde "ilerleme kaydedildiğini" yazmıştı.

Tel Aviv'in bu iddialarına ilişkin Hamas henüz açıklama yapmadı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.