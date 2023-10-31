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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze'de ağır bedel ödedik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze'ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında 'önemli başarı elde ettiğini ancak ağır bir bedel ödediğini' açıkladı.

AA31 Ekim 2023 Salı 21:16 - Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Gazze'de ağır bedel ödedik
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Gallant, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir birliği ziyareti sırasında Gazze'ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ne çok sayıda İsrail askerinin konuşlandırıldığını söyleyen Gallant, kara birlikleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin "önemli başarı elde ettiğini" savunarak, "Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, ikisinin de ağır yaralandığını duyurmuştu.

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