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Dünya

İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'e askeri birlik konuşlandırma kararı aldı

İsrail Savunma Bakanlığı, son dönemde artan gerilim ve saldırılar nedeniyle güvenliği sağlamak amacıyla Tel Aviv'e askeri birlikler gönderiyor.

AA9 Nisan 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'e askeri birlik konuşlandırma kararı aldı
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Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu akşam güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Gallant'ın, toplantının ardından, İsrail polisinin askeri birliklerle desteklenmesi için savunma teşkilatına talimat verdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, son dönemde İsraillilere yönelik artan saldırılar üzerine ordu birliklerinin Tel Aviv kentine konuşlandırılacağını duyurdu.

Gallant dün de Batı Şeria'da bazı caddeler ile geçiş noktalarının ve Gazze'deki sınır kapılarının kapalı tutulması uygulamasının güvenlik gerekçesiyle Pesah Bayramı sonuna kadar (12 Nisan) uzatılmasına karar vermişti.

  • israil
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  • İsrail Savunma Bakanlığı

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