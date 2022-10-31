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Dünya

İsrail seçimlere hazırlanıyor: Binlerce polis görev yapacak

İsrail'de gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde ülke genelinde 18 binden fazla polisin görev yapacağı belirtildi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
İsrail seçimlere hazırlanıyor: Binlerce polis görev yapacak
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İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, Filistinli örgütler ve bireysel eylemcilerin seçim günü saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı, polisin seçim merkezlerinde yoğun önlem alacağını kaydetti.

İsrail genelinde 18 binin üzerinde polis ve sınır güvenlik gücünün görev yapacağını aktaran yetkili, polisin çıkabilecek her türlü kargaşa ve olayı önlemek için önlem aldığını ifade etti.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "emniyet teşkilatının tavsiyesi ve ülkenin genel durumuna binaen, Yahudiye ve Samara Bölgesi (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) ile Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasına karar verildiği" kaydedilmişti.

Açıklamada, yasağın 1 Kasım gece yarısı başlayıp 2 Kasım gece yarısından önce kaldırılacağı aktarılmıştı.

- İSRAİL 3,5 YILDA 5. KEZ SANDIK BAŞINA GİDECEK

Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6,3 milyondan fazla seçmen, 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor.

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