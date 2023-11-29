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Dünya

İsrail: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimizde

İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
İsrail: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimizde
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Hareetz gazetesinde yayınlanan haberde "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bugün serbest bırakılacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin listesini aldığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun ofisinin, "Liste inceleniyor. Tebligatlar şu anda ailelere iletildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası, bugün serbest bırakılacak esirlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

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