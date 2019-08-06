27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5308
  • 6,1968
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Şeyh Salah hakkındaki 'elektronik bileklik' kararını 3 ay uzattı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkındaki 'elektronik bileklik' takma kararını 3 ay uzattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığın talebini uygun bulan mahkemenin müvekkili hakkındaki elektronik bileklik takma kararını 3 ay daha uzattığını söyledi.
 
Bugünkü duruşmada Şeyh Salah ile dosyasına ilişkin tanıkların dinlendiğini belirten Zabarka, Şeyh Salah'ın kontrol altında tutulmasına hiçbir gerekçesinin olmadığını vurguladı.
 
Söz konusu kararın tamamen siyasi olduğuna dikkati çeken Zabarka, Şeyh Salah'ın önder ve öncü kişiliğinin İsrail açısından "risk" olarak algılandığını aktardı.
 
İsrail Yüksek Mahkemesi, 14 Şubat'ta da Şeyh Salah'ın ülkenin kuzeyindeki Kefr Kanna bölgesindeki zorunlu ikamet süresini 3 ay uzatmıştı.
 
Avukatı Zabarka mahkemenin müvekkili hakkındaki ev hapsini uzatma kararının, Şeyh Salah'ın koluna elektronik bileklik takılmasının yanı sıra misafir ağırlama, hutbe verme, sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve basına açıklama yapmasının yasaklanmasını da içerdiğini söylemişti.
 
Salah'ın zorunlu ikamet süresi mayıs ayında dolarken mahkeme, elektronik bileklik takma zorunluluğu ve basına açıklama yapmasının yasaklanması gibi kısıtlamaların devam etmesine karar vermişti. 
 
- Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı
 
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.
 
İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
 
Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'de görülen duruşmada Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.
 
İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Hindistan "Cammu Keşmir" tasarısını onayladı

Hindistan 'Cammu Keşmir' tasarısını onayladı

2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

Efsane dizinin senaristi hayatını kaybetti

'ABD ekonomik terörizme devam ediyor'

'ABD ekonomik terörizme devam ediyor'

Bakanlık ICAO iddiasını yalanladı

Bakanlık ICAO iddiasını yalanladı

Hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan çete lideri ölü bulundu

Hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan çete lideri ölü bulundu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı

Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı

Moğolların istilasında yıkılmıştı! Şimdi tarihe ışık tutuyor

Moğolların istilasında yıkılmıştı! Şimdi tarihe ışık tutuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA