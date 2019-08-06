Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savcılığın talebini uygun bulan mahkemenin müvekkili hakkındaki elektronik bileklik takma kararını 3 ay daha uzattığını söyledi.

Bugünkü duruşmada Şeyh Salah ile dosyasına ilişkin tanıkların dinlendiğini belirten Zabarka, Şeyh Salah'ın kontrol altında tutulmasına hiçbir gerekçesinin olmadığını vurguladı.

Söz konusu kararın tamamen siyasi olduğuna dikkati çeken Zabarka, Şeyh Salah'ın önder ve öncü kişiliğinin İsrail açısından "risk" olarak algılandığını aktardı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 14 Şubat'ta da Şeyh Salah'ın ülkenin kuzeyindeki Kefr Kanna bölgesindeki zorunlu ikamet süresini 3 ay uzatmıştı.

Avukatı Zabarka mahkemenin müvekkili hakkındaki ev hapsini uzatma kararının, Şeyh Salah'ın koluna elektronik bileklik takılmasının yanı sıra misafir ağırlama, hutbe verme, sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve basına açıklama yapmasının yasaklanmasını da içerdiğini söylemişti.

Salah'ın zorunlu ikamet süresi mayıs ayında dolarken mahkeme, elektronik bileklik takma zorunluluğu ve basına açıklama yapmasının yasaklanması gibi kısıtlamaların devam etmesine karar vermişti.

- Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'de görülen duruşmada Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.