İsrail, Şifa Hastanesi'ni zorla boşaltıyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 43'üncü gününde de şiddetlenerek sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDE ÖLDÜRDÜĞÜ ONLARCA FİLİSTİNLİNİN CENAZESİ HASTANELERE GETİRİLDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda öldürdüğü çok sayıda Filistinlinin cenazesi, hastanelere getirildi. Gazze'deki hükümetin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivilleri hedef aldığı vurgulandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde İsrail ordusunun saldırılarıyla ölen çok sayıda Filistinlinin cenazesinin Endonezya ve Kemal Advan hastanelerine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan bölge basınında çıkan haberlerde, sabah saatlerinde Endonezya Hastanesine 63 cenazenin getirildiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİNDEKİ SIĞINMACI VE HASTALARI ZORLA SÜRDÜ

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde bulunan, yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, hastanede bulunan 650 hastadan ise sadece 100-120 civarında kişinin kaldığını ve bunların tahliyesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyona ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hastanede kuvözde tutulan bebekleri çıkarılmaması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişim kurduklarını aktaran Berş, hastalara yardım için de sadece 5 doktor bırakabildiklerini ifade etti.

Berş, Al-Jazeera televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, İsrail askerlerinin gece boyunca kendilerini yatırmadan, Şifa Hastanesinden çıkmaları için görüşmeler yaptığını anlattı.

Hastanedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yürüyerek ayrılmalarının istendiğini dile getiren Berş, buradaki vatandaşların yürüyerek ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sedye ve tekerlekli sandalyelerde sürüklenen hastalarla birlikte bölgeden ayrıldıklarını dile getiren Berş, yol boyunca binaların tepelerine yerleşen İsrailli keskin nişancıların kendilerine ateş açabilecekleri korkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Hastaneden Gazze'nin güneyine doğru yürüdüklerini aktaran Berş, yanlarındaki hasta ve yaralıların duydukları acıların etkisiyle bağırarak yardım istediği ancak destek olacak kimse bulamadıklarını vurguladı.

İsrail askerlerinin bastığı Şifa Hastanesindeki durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Berş, hastane içinde askerlerin sürekli dolaştığını ve binaların tepelerinde de keskin nişancıların konuşlandığını belirtti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından Gazze Şeridi'ni yalnızca Filistin Yönetimi'nin idare edebileceğini belirtti.

İran'ın birçok kentinde on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

İsrail savaş kabinesi, ABD'nin talebi üzerine günde 2 tanker yakıtın Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermeyi kabul etti.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 2 tank ve buldozerin imha edildiğini, 7 askeri aracın vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık, Hizbullah'a ait "hedefleri" topçu atışıyla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Filistinlilerin, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılması ve bölgenin yeniden işgal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail'in Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyaline ilişkin "son günlerde de buna yönelik emareler bulunduğunu" belirterek, "Gördüğümüz şey, İsrail işgal yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını bir şekilde boşaltmaya çalıştığıdır." dedi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde öldürdüğü çok sayıda Filistinlinin cenazesi, Endonezya ve Kemal Advan hastanelerine getirildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları: İsrail ordusu hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi.

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'de kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişinin hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda birçok Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

06:53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.

06:21 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

04:47 ABD'nin New York kentindeki Penn Station çevresinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.

04:19 Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları hakkında, "askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınması gerekli" olduğunu bildirdi.

01:53 Filistin'deki telekomünikasyon şirketleri, perşembe günü kesintiye uğrayan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iletişim ve internet hizmetlerinin kısmen verilmeye başlandığını duyurdu.

01:38 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Şifa Hastanesinde "serap" peşinde koştuğunu belirtti.

00:10 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM kurum ve organizasyonlarına, artık Gazze'de İsrail saldırılarını ve sonuçlarını tartışmak yerine ateşkes için bir an önce eyleme geçmeleri çağrısı yaptı.

00:09 Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi'nin (ICJP) Kanada Hesap Verebilirlik Hukuk Çalışma Grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle aralarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma başlatılması için niyet bildiriminde bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.