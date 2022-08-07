İsrail, sivillerin ölümünde İslami Cihad'ı sorumlu tuttu!

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye bölgesindeki bir binada gerçekleşen patlamada 5'i çocuk 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in olayda sorumluluğunun bulunmadığı iddia edilen açıklamada, İsrail'in Cebaliye'deki patlamaya ilişkin görüntülere sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, İslami Cihad tarafından atılan bir roketin Cebaliye mülteci kampına isabet etmesi sonucu sivillerin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail'in Gazze'nin Cebaliye mülteci kampındaki bir binayı hedef aldığı saldırı sonucunda 5'i çocuk 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin basınındaki haberlerde, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan patlamada en az 4 çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.



- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR



İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.