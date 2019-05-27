26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0626
  • 6,789
  • 250.506
  • 85.348
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail siyasetinde ortalık toz duman

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi'nden gelen karşılıklı açıklamalar ülkede siyaset kazanının iyiden iyiye kaynamasına neden oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski Savunma Bakanı Avigdor 'ın liderliğini yaptığı İsrail Evimiz Partisi'nin koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmesi şartında ısrar etmesi üzerine, Netanyahu'nun partisi erken seçim kartını çekti.

Netanyahu, Liberman üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Likud üyelerine Meclisi feshetmek için gerekli dilekçeyi hazırlamaları talimatını verdi. Bu talimatın ardından Likud'un önde gelen milletvekillerinden Miki Zohar, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, İsrail Evimiz Partisi üyeleriyle görüştüklerini ve 27 Ağustos'ta erken seçim yapılmasını önerdiklerini belirtti.

LİBERMAN NETANYAHU'NUN RESTİNE RESTLE KARŞILIK VERDİ

Liberman ise Netanyahu ve Likud'un Meclisi feshetme restine düzenlediği basın toplantısıyla cevap vererek, İsrail Başbakanını eleştirdi.

Netanyahu'dan başkasının liderliğindeki herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını ancak İsrail Başbakanı ile şu ana kadar hükümetin kurulması konusunda anlaşamadıklarını ifade eden Liberman, "Meclisin feshedilmesine destek vereceğiz." diyerek Likud'un erken seçim restine restle karşılık verdi.

Liberman'ın basın toplantısından kısa süre sonra Zohar, yine Twitter üzerinden, Meclisin feshedilmesi için milletvekillerinin imzasına açılan dilekçeyi paylaştı.

Meclisin feshedilmesini teklif eden dilekçeyi bazı milletvekillerinin imzaladığı görülürken, Zohar mesajında, "Henüz hiçbir şey için geç değil. Liberman, uyan." ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu'nun Liberman'ı ikna edip edemeyeceği merak ediliyor.

Likud, Meclisin feshedilmesini öngören dilekçeyi işleme koyacak mı bilinmez ama bu önerinin kabul edilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor. Bu oylamaların tamamında 120 sandalyeli Meclisteki milletvekillerinden 61'inin öneriyi kabul etmesi lazım.

NETANYAHU'NUN İŞİ ZOR

Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

Liberman'ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" partilerinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önce yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ ASKERLİK YASASI

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulması önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Söz konusu tasarı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de yasalar gereği Yeşiva'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

17 yıla kadar hapsi isteniyordu, Kaftancıoğlu'yla ilgili önemli gelişme

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Elinizi çabuk tutun... Rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı

Elinizi çabuk tutun... Rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı

Toplanması yasaktı, 240 bin lira ceza kesildi

Toplanması yasaktı, 240 bin lira ceza kesildi

Navigasyona eksik yazınca hiç ummadığı bir ülkeye gitti

Navigasyona eksik yazınca hiç ummadığı bir ülkeye gitti

25 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Azmettirenler bakın kim çıktı

25 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Azmettirenler bakın kim çıktı

Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı, sonuç bakın ne çıktı!

Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı, sonuç bakın ne çıktı!

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu
 

POPÜLER HABERLER

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Büyük depremin habercisi! Derinliklerden ayrılarak kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinliklerden ayrılarak kıyıya vurdu

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA