İsrail sokaklarında gösteriler sürüyor! Polisten eylemcilere sert müdahale

Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog evine doğru yürüyen göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Gösteride, Gazze Şeridi'nde cesetlerine ulaşılan 6 İsrailli esirin temsili tabutları da yer aldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Mahkemesi, hükümetin başvurusu üzerine sendikanın bugün başlattığı grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığını belirterek yerel saatle 14:30'da sonlanmasına hükmetti.

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyacaklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, "Gazze Şeridi'ndeki esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.

Karara rağmen Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle başta Tel Aviv ve diğer kentlerde protesto gösterilerini sürdürdü.

Tel Aviv'de gösteri yapan grup daha sonra kentin ana arteri niteliğindeki Ayalon Otoyolunu kuzey yönünde trafiğe kapattı. İsrail polisi, göstericilere güç kullanarak müdahale etti. İsrail polisi, 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.