İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8674
  • EURO
    7,8274
  • ALTIN
    399.429
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail sokaklarında ''Netanyahu istifa'' sesleri
Dünya

İsrail sokaklarında ''Netanyahu istifa'' sesleri

İsrail'de binlerce protestocu, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun istifasını istedi.

İHA14 Temmuz 2020 Salı 23:40 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 23:40
ABONE OL

İsrail’de binlerce protestocu, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Kudüs’teki konutunun dışında toplanarak istifasını istedi.

İsrail’de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik tepkiler dinmiyor. Kudüs’teki Başbakanlık konutunun dışında bir araya gelen binlerce protestocu, Netanyahu’nun istifa etmesini talep etti. Protestocular, Netanyahu için bir soruşturma komisyonu kurulması ve demokrasi ile hukukun üstünlüğünün korunması için çağrıda bulundu. Bazı protestocular, "İstifa et", "rüşvet, sahtekarlık, güven ihlali" şeklinde slogan atarken, bazı protestocular ise kontrol noktalarını kırmaya çalışınca olay yerinde gerilim arttı. Protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Protestonun ardından Ben Maimon Caddesi ve Paris Meydanı kavşağı trafiğe kapatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.