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Dünya

İsrail: Son 24 saatte Gazze'de 400'den fazla yer hedef alındı

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
İsrail: Son 24 saatte Gazze'de 400'den fazla yer hedef alındı
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Ordudan yapılan açıklamada, karadan, havadan ve denizden Gazze'ye saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Son 24 saatte 400'den fazla yerin vurulduğu aktarılan açıklamada, bu sürede, savaş uçaklarının, İsrail'in daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus'a 50'den ziyade hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu iddia edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta, "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış, bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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