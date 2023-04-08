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Dünya

İsrail, son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki topraklarda 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik aldığı idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
İsrail, son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
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Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsrail işgali, Filistinlilere yönelik gizli bir dosya bulunduğu bahanesiyle, idari tutuklama suçunun kapsamını genişletiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik alınan idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.

Geçen ayın sonu itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklu sayısının 1016'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlardan 6'sının çocuk ve birisinin kadın olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 9 yılda yaklaşık 13 bin idari tutuklama emri çıkardığı belirtilirken, idari tutukluların yüzde 80'inin yıllardır cezaevinde bulunduğu ifade edildi.

- İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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