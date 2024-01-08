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Dünya

İsrail soykırıma destek veren siyasetçinin vekilliğinin düşürülmesi için girişimde bulundu

İsrail Meclisinde, Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif'in, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı 'soykırım' davasını desteklemesinin ardından vekilliğinin düşürülmesi için girişim başlatıldı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
İsrail soykırıma destek veren siyasetçinin vekilliğinin düşürülmesi için girişimde bulundu
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The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Oded Forer, Cassif'in İsrail'e yönelik "soykırım" suçlamasına destek verdiği için meclisten uzaklaştırılması amacıyla milletvekillerinden imza toplamaya başladı.

Yeterli imzanın toplanması halinde konunun önce ilgili komiteye gitmesi, sonrasında ise genel kurulda oylamaya sunulması gerekiyor. Cassif'in meclisten uzaklaştırılması için en az 90 oy gerekiyor.

Cassif, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesiminin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Ülkesine ve halkına zarar verenin, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde UAD'ye başvurmasına neden olanın kendisi ya da arkadaşları değil, mevcut hükümet olduğunu vurgulayan Cassif, "(Görevim) Koalisyon ve üyelerinin etnik temizlik hatta soykırım çağrısında bulunduğu bir hükümete yönelik değil." ifadesini kullanmıştı.

GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA SOYKIRIM DAVASI AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

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