İsrail soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor! Gazze'de ölüm kalım mücadelesi

İsrail saldırıları ve ablukasının ikinci yılını doldurmak üzere olduğu Gazze Şeridi'nde dünyanın gözleri önünde modern zamanın en uzun ve en vahşi trajedisi yaşanmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi soykırım, katliam, yıkım, göç, açlık ve susuzluk içinde geçirdiği 700 günü geride bıraktı. Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze Şeridi'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. İsrail, Gazze'de 38 hastane, 833 cami ve 163 eğitim kurumunu tamamen yıktı, binlerce kuruma ağır hasar verdi.

- GAZZE'DE AÇLIK DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bölgede bir milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor. Bir yaş altındaki 40 bin bebek şiddetli yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor. Veriler, Gazze'de halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için günde 7,5 milyon öğüne ve en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı da "Gazze nüfusunun üçte birinin günlerdir yemek bulamadığı" uyarısında bulunmuştu. BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ise Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti. Tam anlamıyla insani felaketin yaşandığı Gazze'de başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'de kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi. Buna rağmen İsrail, sınır kapılarında yığılan yardım kamyonlarının girişine izin vermiyor.

- "GAZZE, ULUSLARARASI TOPLUMUN SAHTEKARLIĞINI ORTAYA ÇIKARDI"

Bölgedeki gazeteciler, İsrail saldırılarının ikinci yılını doldurmak üzere olduğu Gazze Şeridi'nde soykırıma uğrayan ve açlıkla mücadele eden Filistinlilerin acılarını belgelemeye devam ediyor. Filistinli gazeteci İslam Bedr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 700 gündür Gazze'de uyguladığı soykırımı dünyaya duyurduklarını söyledi.

Bedr, "İsrail ordusu 700 gündür Filistinlilere karşı büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Bu soykırım, İsrail'in ne olduğunu, çocukları ve yaşlıları kahreden açlık ve dökülen kan karşısında dünyanın duruşunu gösterdi. Gazze, uluslararası toplumun sahtekarlığını ortaya çıkardı." dedi. Filistinli gazeteci Bedr, Gazze'nin ayakta kalmaya kararlı olduğunu ve halkının mücadelesiyle nihayetinde zafere ulaşacağını vurguladı.

- GAZZE'DEKİ SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ: BİNLERCE KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da dünya ülkelerine seslenerek "Biz 700 gündür ölüyoruz, katlediliyoruz. Korku, ölüm ve açlıkla mücadele eden Gazze acı dolu günler yaşıyor." ifadelerini kullandı. "Binlerce aile hala enkaz altında, binlerce kişi kayıp yakınlarından haber bekliyor, herkesin en büyük dileği savaşın sona erdiği haberiyle uyanmak." diyen Basal, Gazze'de her gün yeni acılara uyandıklarını, bölgede yaşam alanının her geçen gün daha da daraldığını dile getirdi.

- GAZZE'DE SAĞLIK DURUMU İÇLER ACISI

Gazze kentinde bulunan Ehli Baptist Hastanesi doktorlarından İsam Ebu Acve de bombardıman, yıkım, zorunlu göç ve açlık altında geçen 700 günün ardından dünyaya seslendi. Ebu Acve, "Sağlık durumu içler acısı. İşgal güçlerinin tahrip ettiklerini yeniden onarmamız gerek. Yakıt, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesini ve geçişlerin açılmasını talep ediyoruz." diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürerek Uluslararası Adalet Divanı'nın savaşı durdurma çağrılarını da görmezden geliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve dayattığı açlık politikaları nedeniyle şu ana - kadar 64 bin 368 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 138'i çocuk, 387'ye yükseldi

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

11:49 Gazze Şeridi'nde 700 gündür iki milyondan fazla Filistinli, İsrail soykırımı, yoğun bombardıman, zorunlu göç ve enkazlar arasında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

11:43 Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

11:07 Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan filoya, İtalya'dan katılacak teknelerin hareket tarihinin değiştiğini belirterek, bunun teknik bir gecikme değil, teknelerin buluşabilmesi için olduğunu ve bu sürede hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

04:21 Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

03:31 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde düzenlediği baskınlar sırasında, çoğu gazdan etkilenme sonucu olmak üzere 17 Filistinli yaralandı.

03:13 İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu.

00:56 İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Hamas'ın kabul ettiği yeni ateşkes ve esir takası teklifini müzakere etmek üzere derhal heyet göndermesini talep etti.

00:55 İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Filistin'de öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili paylaşım yaptı.

00:29 Küresel Sumud Filosu heyeti, teknik ve lojistik nedenlerden dolayı Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket tarihinin 10 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.