İsrail soykırımı devam ediyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 333'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde hastanelere 4 kişinin cenazesinin ulaştırıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan 10 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi. Bakanlıktan paylaşılan son verilere göre, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 754'e, yaralı sayısı ise 2 bin 100'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 72 bin 333'e, yaralı sayısının ise 172 bin 202'ye yükseldiği bildirildi.