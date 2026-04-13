13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
  • İsrail soykırımı devam ediyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 333'e yükseldi
Dünya

İsrail soykırımı devam ediyor! Gazze'de can kaybı 72 bin 333'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde 4 cenazenin hastanelere ulaştırılmasıyla İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 333'e, yaralı sayısı ise 172 bin 202'ye yükseldi.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde hastanelere 4 kişinin cenazesinin ulaştırıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan 10 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi. Bakanlıktan paylaşılan son verilere göre, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 754'e, yaralı sayısı ise 2 bin 100'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 72 bin 333'e, yaralı sayısının ise 172 bin 202'ye yükseldiği bildirildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.