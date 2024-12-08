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Dünya

İsrail Suriye işgaline başladı

Gazze'de katliamlar gerçekleştiren İsrail ordusu, Suriye'de Esd rejiminin devrilmesinin ardından İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi. İsrail ordusundan Suriye'deki bazı yerleşim yerlerinde yaşayanlara 'evlerinizden çıkmayın' uyarısı geldi. İsrail ordusu, ayrıca Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi.

IHA/AA8 Aralık 2024 Pazar 19:25 - Güncelleme:
İsrail Suriye işgaline başladı
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İsrail, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye asker sevk etti. İsrail ordusu, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı Shaldag Birimi tarafından direnişle karşılaşmadan ele geçirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, ayrıca İsrail sınırına yakın Suriye'deki Ofaniya, Kuneytra, el-Hamidiye, Samdaniya el-Garbiyye ve el-Kahtaniye köyleri için uyarı yayınladı. Ordu tarafından yapılan uyarıda, "Bölgenizdeki çatışmalar İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor ve size zarar verme niyetinde değiliz. Güvenliğiniz için evde kalmalı ve bir sonraki duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız" denildi.

İşgal için bahaneye başladı

İSRAİL ORDUSUNDAN SURİYE'DEKİ BAZI YERLEŞİM YERLERİNDE YAŞAYANLARA "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "bir sonraki duyuruya kadar evlerinizde kalın" çağrısında bulundu.

El değiştiren silahlar İsrail'i korkuttu

Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgelerindeki çatışmaların İsrail ordusunu "harekete geçmeye zorladığını" öne süren Ordu Sözcüsü Avichay, "Güvenliğiniz için evde kalmalı ve başka bir duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. Adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İsrail ordusunun Şam'ın Kafr Sousa bölgesindeki İranlı bilim adamlarının füze geliştirdiği iddia edilen bir araştırma merkezine üç hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıdaki can ve mal kaybı bilinmiyor.

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