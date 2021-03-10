İsrail, Suriye'deki ajanın cenazesini aramaya devam ediyor

star.com.tr 10 Mart 2021 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 20:34

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1965 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da gizli görevdeyken yakalanan, yargılanan ve idam edilen Mosad ajan Eli Cohen'in cenazesini ülkeye getirtmek için çalıştıklarını belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus kuvvetlerinin Şam'ın güneyinde yer alan Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda Cohen ve iki İsrail askerinin kalıntılarını arama çalışmalarına devam ettikleri aktarıldı.

Ajan Eli Cohen'e ait olduğu düşünülen bir eşyanın İsrail'e getirildiği bildirildi.



2019 yılında bir Netflix dizisine konu olan Cohen, Şam rejiminin üst kademelerine sızmasının ortaya çıkmasının ardından casusluk yapmaktan yargılanmış ve asılarak idam edilmişti.

İsrail'in "I24news" kanalına konuşan Netanyahu, Cohen'in cesedinin aranmakta olduğunu doğrularken, Cohen'in cenazesinden hiç vazgeçmediklerini ifade etti. Netanyahu, ajan Eli Cohen'e ait olduğu düşünülen ve İsrail'e getirilen eşya hakkında ise yorum yapmadı.

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