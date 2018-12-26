İsrail, Suriye'den atılan uçaksavar füzesinin vurulduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesi hava savunma sistemimiz tarafından imha edildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

Öte yandan Esed rejimine ait haber ajansı SANA, "Hava savunma sistemlerimiz Şam'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık verdi." açıklamasında bulundu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.