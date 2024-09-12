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Dünya

İsrail, Suriye'nin güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail hava unsurlarının Suriye'nin güneyindeki Kuneytra şehrinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
İsrail, Suriye'nin güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi
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Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail hava araçlarının, Kuneytra'ya bağlı Han Ernebe beldesinde seyir halinde bir aracı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıda, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail sınırındaki Kuneytra'da, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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