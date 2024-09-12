İsrail, Suriye'nin güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail hava araçlarının, Kuneytra'ya bağlı Han Ernebe beldesinde seyir halinde bir aracı hedef aldığını iddia etti.
Saldırıda, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR
İsrail sınırındaki Kuneytra'da, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.