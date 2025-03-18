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Dünya

İsrail, Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef aldı

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları da vurduğunu duyurdu.

AA18 Mart 2025 Salı 16:52 - Güncelleme:
İsrail, Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef aldı
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İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ordu, Suriye'nin güneyinde Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı "Han Arnabe" beldesini havadan vurdu.

Bu noktalardaki topçu bataryalarının hedef alındığını ileri süren İsrail ordusu, "Suriye'nin güneyinde bulunan silahların İsrail'e tehdit oluşturduğunu ve buna izin vermeyeceğini" savundu.

KARA İŞGALİNİ GENİŞLETMEYE BAŞLADILAR

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasından sonra İsrail, Suriye'ye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 1974'te Suriye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek silahsızlandırılmış bölgede kara işgalini genişletmeye başlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki işgalin "süresiz devam edeceğini" savunmuştu.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenlemeye başlamış, saldırılarda şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 400'den fazla Filistinli yaşamını yitirmişti.

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