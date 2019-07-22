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İsrail, Suudi Arabistanlı gazetecileri misafir edecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasında gözle görülür bir yakınlaşma gözlemlenirken, Suudi Arabistanlı gazetecilerin İsrail'e gideceği ve İsrail Parlamentosunu ziyaret edeceği açıklandı

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Iraklı gazetecilerin İsrail'e geleceği ve İsrail Parlamentosunu ziyaret edeceği açıklandı.
 
İsrailli yetkililerle çeşitli görüşmelerin gerçekleştirileceği ziyarette, İsrail ve Arap ülkeleri arasında yakınlaşmanın hedeflendiği belirtildi.
 
Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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