İsrail, Suudi Arabistanlı gazetecileri misafir edecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinin ardından İsrail ve Suudi Arabistan arasında gözle görülür bir yakınlaşma gözlemlenirken, Suudi Arabistanlı gazetecilerin İsrail'e gideceği ve İsrail Parlamentosunu ziyaret edeceği açıklandı