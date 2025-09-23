İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4126
  • EURO
    48,9131
  • ALTIN
    5023.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail tankına “Yasin 105” roketi: Kassam Tugaylarının gazabından kaçamadılar
Dünya

İsrail tankına “Yasin 105” roketi: Kassam Tugaylarının gazabından kaçamadılar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde işgalci İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda kayıplar verdirdiklerini ve bir tankı roketle vurduklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusu da bir binbaşının öldüğünü duyurdu.

AA23 Eylül 2025 Salı 18:19 - Güncelleme:
İsrail tankına “Yasin 105” roketi: Kassam Tugaylarının gazabından kaçamadılar
ABONE OL

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin Gazze kent merkezinin farklı noktalarında ilerleyen İsrail askerleri ile çatıştığı ve askeri araçların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kassam mensuplarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan çevresinde, daha önce ordunun geçen ağustos başlarında sonlandırdığı "Gideon'un Savaş Arabaları I" ismi verilen saldırılar kapsamında konuşlandığı bölgede, bazı askerleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir İsrail tankının "Yasin 105" isimli roketle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu da şiddetli saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo'nun (27) çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 911'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 465 oldu.

İsrail basınına yansıyan haberlerde Bozaglo'nun, İsrail'in kara saldırıları başlattığı Gazze kentinde Kassam Tugayları'nın hedef aldığı bir tankta yaralandığı ve hastanede öldüğü ifade edilmişti.

  • kassam tugayları
  • gazze
  • hamas

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.