İsrail, Tavil'in öldürüldüğü saldırıyı üstlendi

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Katz, Tel Aviv yönetiminin saldırıyı resmi olarak üstlenmemesine rağmen Tavil'e düzenlenen suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkesinin Hizbullah üyelerini, altyapısını ve İsrail'i caydırmak için kurdukları sistemleri hedef aldığını aktaran Katz, "Lübnan'ın güneyindeki saldırıyla ilgili olarak Rıdvan Gücü komutanına yönelik suikastın sorumluluğunu üstlendik." dedi.

İsrailli Bakan, "Bedel ödüyoruz. Burada bir savaş var, belirlenmiş bir çerçeve altında faaliyet gösteriyoruz. Şu anda (Hizbullah'ın elinde bulundurduğu) 150 bin füzeyi engelleme kararı almadık. Kuzey ve güneydeki bölge sakinlerinin ve İsrail devletinin güvenliğini yeniden sağlama hedefini belirledik." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, 8 Ocak'ta İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hirbet es-Slim beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında Visam Hasan Tavil adlı üst düzey bir komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



İsrail medyasında yer alan habere göre, Tavil, Hizbullah'ın sahadaki üst düzey isimlerinden ve İsrail'e fırlatılan füzelerden sorumlu kişiydi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıda ülkesinin rolüyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınmıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta da Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekûn savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.

Aruri'nin ardından Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hasan Tavil'e yönelik suikast sonrasında bu endişeler daha da artmıştı.

